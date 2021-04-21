С 26 апреля правительство Польши ослабляет карантин в 11 провинциях с низким среднесуточным количеством заражений Covid-19.
В список попали Подляшье, Подкарпатское воеводство, провинция Вармино-Мазурия, Люблинская губерния, Поморское, Любушское воеводство, Свентокшиское, Мазовецкое воеводство, Куявско-Поморское воеводство, Западно-Поморское, Малопольша.
Там снова откроют парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, дети 1-3 классов начальной школы перейдут на смешанную форму обучения.
В остальных пяти воеводствах – Силезском, Нижней Силезии, Великой Польше, Лодзи и Опольской провинции – ограничение останутся неизменными, потому что там среднесуточное количество заражений на 100 тыс. жителей превышает 35.
Карантин в Польше
Правительство Польши продливало карантин до 18 апреля, несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса немного снизилось.
Ограничения переносили, потому что ситуация в больницах не улучшалась.
Заполняемость больничных коек на 7 апреля в Польше составляла почти 34,7 тыс. (78%). Потребность в респираторах была у более 3,3 тыс. человек (около 79%).
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Источник: gov.pl