С 26 апреля правительство Польши ослабляет карантин в 11 провинциях с низким среднесуточным количеством заражений Covid-19.

В список попали Подляшье, Подкарпатское воеводство, провинция Вармино-Мазурия, Люблинская губерния, Поморское, Любушское воеводство, Свентокшиское, Мазовецкое воеводство, Куявско-Поморское воеводство, Западно-Поморское, Малопольша.

Там снова откроют парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, дети 1-3 классов начальной школы перейдут на смешанную форму обучения.

В остальных пяти воеводствах – Силезском, Нижней Силезии, Великой Польше, Лодзи и Опольской провинции – ограничение останутся неизменными, потому что там среднесуточное количество заражений на 100 тыс. жителей превышает 35.

Карантин в Польше

Правительство Польши продливало карантин до 18 апреля, несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса немного снизилось.

Ограничения переносили, потому что ситуация в больницах не улучшалась.

Заполняемость больничных коек на 7 апреля в Польше составляла почти 34,7 тыс. (78%). Потребность в респираторах была у более 3,3 тыс. человек (около 79%).

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Источник: gov.pl