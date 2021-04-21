Отношения между Россией и Турцией прошли немало: и сбивание самолетов друг друга, и походы на мороженое, и стычки нескрываемых имперских амбиций их лидеров.

Но порой интересы этих двух государств пересекаются. Сейчас же, похоже, открывается очередная глава этого броманса. И снова курортная.

Кремль на полтора месяца отменил перелеты в Турцию. Из-за чего без такого желанного отдыха осталось полмиллиона россиян, которые уже купили путевки.

Осложняется ситуация и тем, что Турция, в частности, Стамбул – ключевой хаб для транзитных перелетов россиян по миру. И теперь множество граждан России просто не может попасть домой.

И по странному стечению обстоятельств, решение о закрытии для россиян Турции на полтора месяца, Кремль принял сразу после официального визита в Анкару президента Украины Владимира Зеленского.

— Запрет въезда в Турцию – это также и своеобразный политический месседж для Анкары из Кремля. Если Турция будет продолжать и развивать это сотрудничество, особенно в военно-технической сфере, то очевидно, это будет иметь очень негативные последствия для российско-турецких отношений, – говорит Евгения Габер, эксперт-международник, советник премьер-министра Украины.

Военная сфера – настоящий локомотив украинско-турецкого сотрудничества. В частности, закупка Украиной турецких ударных беспилотников Байрактар.

Путин просил Эрдогана, чтобы этого не случалось. Эрдоган прозрачно сказал, что его это не касается. Похоже, таким образом Путин решил его немножко наказать, – Илья Пономарев, депутат Госдумы РФ (2007-20016).

Байрактар проявил себя не только в Карабахе. В Сирии они уничтожили передовую российскую военную разработку – зенитный комплекс Панцирь-С1.

— Байрактар — это достаточно эффективный комплекс, он мощный и может работать на расстоянии 150 километров, что для нас более чем достаточно, практически по всем нашим направлениям. Имеет большую мощность и управляемые ракеты, которые являются достаточно точными и с лазерным наведением, – Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019-2020).

Украинско-турецкое сотрудничество в оборонной сфере значительно шире.

По словам Евгении Габер, советника президента Украины, у нас еще и совместное производство беспилотников, и поставки украинских двигателей для беспилотников нового поколения Акенджи, которые сейчас находятся в состоянии тестирования в Турции.

Есть вопросы совместного строительства корветов. И даже совместное производство военно-транспортного самолета Ан-178.

Такая дружба явно раздражала Москву, что та даже перешла к прямым угрозам в адрес Анкары. Неспроста, накануне визита Зеленского в Анкару, Путин лично звонил Эрдогану, пытаясь донести собственную позицию по обострению на Донбассе.

Но, судя по заявлениям Эрдогана после переговоров с украинской делегацией, обладатель Кремля его не убедил.

— Турция решительно защищает территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма, – говорит Реджеп Эрдоган, президент Турции.

После встречи с Зеленским Эрдоган пообещал присоединиться еще и к Крымской платформе – дипломатической инициативе, которая должна выработать международный механизм возвращения оккупированного полуострова.

Анкаре не привыкать к шантажу Москвы. Однажды Путин уже запрещал россиянам поездки на отдых в Турцию, после того как турецкие военные сбили российский самолет. Турция справилась.

Сейчас ситуация в стране и так усложняется плохим состоянием турецкой экономики: пандемия, падение турецкой лиры, так теперь еще и старт курортного сезона под угрозой.

— Я думаю, что нам наоборот надо наращивать туризм из Украины в Турцию, и показать, что мы их поддерживаем, – говорит Владимир Зеленский.

В прошлом году турецкие курорты посетили около миллиона украинцев. А в этом году их может быть еще больше, поскольку отмена путевок россиян предоставляет ряд преимуществ для украинских туристов, – утверждают специалисты.

Но и переоценивать украинско-турецкую дружбу тоже нельзя. Ведь осуждение аннексии Крыма – совсем не мешает Анкаре покупать у России зенитные комплексы С-300 и строить в обход Украины газопровод Южный поток.

Главное, чтобы сохранился единый фронт Украины с Турцией на крымском направлении. Но, недовольная таким мощным сотрудничеством, Россия может и в дальнейшем вставлять палки в колеса турецким друзьям.

Путин шантажирует страны, которые присоединяются к Крымской платформе

Президент Российской Федерации Владимир Путин ставит ультиматумы странам, которые хотят принять участие в Крымской платформе. Об этом в интервью Фактам ICTV, о политике Турции в отношении Украины и России, заявил Рефат Чубаров – председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров предполагает, что во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин говорил об игнорировании Анкарой Крымской платформы.