В Чехии задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе

В ночь на 21 апреля в Чехии задержали членов военизированных формирований, подозреваемых в боях против Украины на Донбассе и организации поездок с такой целью.

Согласно данным чешских изданий Respekt и Aktuálně.cz, ночью Национальный центр против организованной преступности провел масштабную операцию, в ходе которой задержали не менее пяти чехов, членов военизированных формирований.

Задержанных подозревают в поддержке российских оккупантов и организации поездок граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях.

По информации Aktuálně, всем этим руководили сотрудники ГРУ, работавшие в российском посольстве в Праге, которых на днях выслали из Чехии.

— Не исключено, что они контактировали с некоторыми депортированными российскими дипломатами, фактически членами ГРУ, — отмечает Respekt.

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Всего в операции по задержанию в стране приняли участие сотни правоохранителей.

В то же время чешская полиция отметила, что операция не связана с взрывами в Врбетицах 2014 года. Они пообещали предоставить официальную информацию по поводу задержания в течение дня.

Такие действия правоохранителей в стране произошли на фоне обострения конфликта на украинско-российской границе.

Всего с начала российской агрессии в Чехии уже несколько человек осудили за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков РФ.

Высылка российских дипломатов

Днями МИД Чехии выслало 18 российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для этого решения стало чешское расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году, во время которых погибли два человека.

Кроме этого, полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании.

Источник: Respekt, Aktuálně.cz