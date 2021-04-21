В Чехии задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе

В ночь на 21 апреля в Чехии задержали членов военизированных формирований, подозреваемых в боях против Украины на Донбассе и организации поездок с такой целью.
Согласно данным чешских изданий Respekt и Aktuálně.cz, ночью Национальный центр против организованной преступности провел масштабную операцию, в ходе которой задержали не менее пяти чехов, членов военизированных формирований.
Задержанных подозревают в поддержке российских оккупантов и организации поездок граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях.
По информации Aktuálně, всем этим руководили сотрудники ГРУ, работавшие в российском посольстве в Праге, которых на днях выслали из Чехии.
— Не исключено, что они контактировали с некоторыми депортированными российскими дипломатами, фактически членами ГРУ, — отмечает Respekt.
Всего в операции по задержанию в стране приняли участие сотни правоохранителей.
В то же время чешская полиция отметила, что операция не связана с взрывами в Врбетицах 2014 года. Они пообещали предоставить официальную информацию по поводу задержания в течение дня.
Такие действия правоохранителей в стране произошли на фоне обострения конфликта на украинско-российской границе.
Всего с начала российской агрессии в Чехии уже несколько человек осудили за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков РФ.
Высылка российских дипломатов
Днями МИД Чехии выслало 18 российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве с ФСБ.
Поводом для этого решения стало чешское расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году, во время которых погибли два человека.
Кроме этого, полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании.
Источник: Respekt, Aktuálně.cz