США рекомендуют своим гражданам не путешествовать в Украину в целях безопасности

В США внесли Украину в список стран, куда не рекомендуют путешествовать. Так, американцев просят не посешать Украину в связи из вооруженными провокациями со стороны РФ и из-за плохой ситуации с коронавирусом.

В Штатах расценивают уровень опасности для своих граждан в Украине, как красный.

— Не путешествуйте в Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российской оккупационной власти. А также у восточные части Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные районы, из-за вооруженного конфликта, — заявили в Госдепе США.

В ведомстве добавили, что преступления, направленные на иностранцев и имущество, являются общим явлением. Также на всей территории Украины, в частности в Киеве, регулярно проводятся демонстрации, которые иногда становятся жесткими.

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В то же время правительство США запрещает своим работникам выезжать в Крым и не может оказывать экстренные услуги своим гражданам на этой территории.

— Возглавляемые Россией силы продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей, где продолжающийся вооруженный конфликт привел к гибели более 13 тыс. человек, — отмечают в Госдепе.

Американская власть добавила, что лицам, в том числе гражданам США, угрожали, задерживали или похищали в течение часов или дней после остановки на блокпостах, которые контролировали возглавляемые Россией силы.

В то же время американский Центр контроля и профилактики заболеваний сообщил о четвёртом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса.

Российская агрессия

В конце марта Россия начала наращивать силы возле восточных границ Украины и в оккупированном Крыму.

Также недавно российские корабли зашли в Черное море. В составе морских сил РФ — суда обеспечения, артиллерийские и десантные катера.

В то же время страна-агрессор заявляет, что это все делают с целью проведения учений. Однако Украина и мир обеспокоены такими действиями Кремля.

Источник: Госдеп США