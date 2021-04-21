США рекомендуют своим гражданам не путешествовать в Украину в целях безопасности

В США внесли Украину в список стран, куда не рекомендуют путешествовать. Так, американцев просят не посешать Украину в связи из вооруженными провокациями со стороны РФ и из-за плохой ситуации с коронавирусом.
В Штатах расценивают уровень опасности для своих граждан в Украине, как красный.
— Не путешествуйте в Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российской оккупационной власти. А также у восточные части Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные районы, из-за вооруженного конфликта, — заявили в Госдепе США.
В ведомстве добавили, что преступления, направленные на иностранцев и имущество, являются общим явлением. Также на всей территории Украины, в частности в Киеве, регулярно проводятся демонстрации, которые иногда становятся жесткими.
В то же время правительство США запрещает своим работникам выезжать в Крым и не может оказывать экстренные услуги своим гражданам на этой территории.
— Возглавляемые Россией силы продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей, где продолжающийся вооруженный конфликт привел к гибели более 13 тыс. человек, — отмечают в Госдепе.
Американская власть добавила, что лицам, в том числе гражданам США, угрожали, задерживали или похищали в течение часов или дней после остановки на блокпостах, которые контролировали возглавляемые Россией силы.
В то же время американский Центр контроля и профилактики заболеваний сообщил о четвёртом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса.
Российская агрессия
В конце марта Россия начала наращивать силы возле восточных границ Украины и в оккупированном Крыму.
Также недавно российские корабли зашли в Черное море. В составе морских сил РФ — суда обеспечения, артиллерийские и десантные катера.
В то же время страна-агрессор заявляет, что это все делают с целью проведения учений. Однако Украина и мир обеспокоены такими действиями Кремля.
Источник: Госдеп США