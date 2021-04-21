Украина никак не провоцирует обострение со стороны РФ — Госдеп США

Украина никак не провоцирует Россию на усиление военного присутствия во временно оккупированном Крыму и вдоль украинских границ. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.

— Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина принимает участие в провокациях или способствует эскалации напряженности, — подчеркнул он.

В то же время Прайс отметил, что сейчас наблюдается активная кампания России по дезинформации, призванная ошибочно обвинить Украину в действиях Кремля.

Накануне США и страны ЕС выразили обеспокоенность в связи с наращиванием военной силы РФ в Крыму и перемещением российских боевиков вблизи границы с Украиной.

Также Вашингтон отметил, что Российская Федерация сейчас сосредоточивает больше войск возле Украины, чем в 2014 году.

РФ наращивает войска в Крыму

20 апреля The Wall Street Journal сообщила, что российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, чем считали до сих пор на Западе.

По данным издания, РФ перебросила дополнительную авиацию в Крым — истребители Су-34, Су-27, Су-25 и Су-24.