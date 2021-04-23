В Министерстве иностранных дел Канады выразили обеспокоенность по поводу военного присутствия РФ возле границ Украины, а также отметили, что такие действия страны-агрессора угрожают не только Киеву, но и ЕС.

Такую позицию озвучил министр иностранных дел страны Марк Гарно во время телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

— Канада с большим беспокойством относится к усилению военного присутствия РФ на границе с Украиной, — цитирует Марка Гарно пресс-служба МИД Украины.

Он отметил, что дестабилизирующие действия Москвы представляют угрозу безопасности Украины и Европы в целом.

Ситуация на Востоке Украины

22 апреля 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах по отводу войск от украинской границы.

Украина поприветствовала шаги РФ по деэскалации ситуации.

Подробнее об ситуации на Востоке Украины читайте на Фактах ICTV.