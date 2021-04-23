В США закончился первый день Международного климатического саммита по вопросам изменения климата, который проходил онлайн. Инициатором мероприятия является президент Штатов Джо Байден.

22 апреля мировые лидеры в онлайн-формате обсуждали вопросы изменения климата и то, как этому можно противостоять.

Президент США Джо Байден во время своего выступления отметил, что проблема изменения климата сейчас является критически важной, поскольку именно в это десятилетие мир должен принять решения для того, чтобы избежать самых худших последствий возможного кризиса.

Также он отметил, что до 2050 года Штаты планируют прекратить вредные выбросы в атмосферу и призвал мир перейти к решительным действиям, чтобы создать лучшее будущее.

— Мир зависит от нас. Благосостояние наших граждан зависит от нас. Богатство наших экономик зависит от нас. Мы прямо сейчас должны перейти к решительным действиям, — отметил он.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 2050 года Евросоюз будет углеродно-нейтральным. Также она добавила, что Германия уже сократила свои выбросы в атмосферу на 40%, а до 2038 года планирует прекратить использовать уголь.

Кроме того, канцлер обратила внимание на то, что нужно вкладывать больше средств в возобновляемые источники энергии.

Президент Китая Си Цзиньпин также заявил о планах сократить потребление угля с 2026 года. По его словам, Китай будет пытаться до 2030 года сократить выбросы в атмосферу, а до 2060 — достичь углеродной нейтральности.

Между тем премьер-министр Канады Джастин Трюдо заметил, что страна поставила перед собой цель до 2030 года уменьшить объем выбросов в атмосферу на 40-45% и прилагать больше усилий, чтобы достичь нулевых выбросов.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя проблему климатических изменений, отметил, что сейчас мир находится в состоянии красной тревоги. Поскольку температура на Земле уже выросла до 1,5°С, что приводит человечество ближе к катастрофе.

Учитывая это, все страны должны поставить перед собой амбициозные цели в сфере экологии и достичь их в течение следующих 10 лет.

Второй день Международного саммита по вопросам изменения климата пройдет 23 апреля. Ожидается, что именно в этот день в мероприятии примет участие соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс.