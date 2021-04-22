Самолеты НАТО с баз в Эстонии, Литве и Польше отследили российские истребители, бомбардировщики и самолеты-разведчики. НАТО их перехватила над Балтийским морем.

По данным Объединенного воздушного командования НАТО, два бомбардировщика РФ Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35 пролетали над Балтийским морем со стороны материковой России.

Там они действовали с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50, который также сопровождался истребителями.

Кроме того, были самолеты, направлявшиеся с выключенными транспондерами, которые не передавали полетные планы.

Поэтому в ответ НАТО подняло немецкие и итальянские истребители из миссии воздушной полиции в Эстонии и Литве и истребители F-16 польских ВВС с авиабазы ​​в Познани.

В то же время в Дании развернули свои F-16 с авиабазы ​​Скридструп, чтобы встретить самолеты России.

Вследствие российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. После чего примерно через три часа вернулись на материковую часть РФ.















НАТО перехватила над Балтийским морем бомбардировщики и истребители России / 4 фотографии

Российская агрессия

В конце марта Россия начала наращивать силы возле восточных границ Украины и в оккупированном Крыму.

Также недавно российские корабли зашли в Черное море. В составе морских сил РФ — суда обеспечения, артиллерийские и десантные катера.

В то же время страна-агрессор заявляет, что это все делают с целью проведения учений. Однако Украина и мир обеспокоены такими действиями Кремля.

Источник: НАТО

Фото: НАТО