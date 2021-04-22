Саммит НАТО соберется для обсуждения агрессии РФ и усиления Китая

Основной темой для обсуждения на июньском саммите будут агрессивные действия РФ и усиление Китая.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Саммит партнеров НАТО состоится в Брюсселе 14 июня.

Традиционно члены Североатлантического альянса обсудят проблемы “сегодняшних и завтрашних вызовов”, а также рассмотрят вопрос укрепления сотрудничества между странами.

— Я с нетерпением жду успешного саммита в июне, — отметил Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter.

Обсуждая действия РФ, НАТО сосредоточится не только на попытках эскалации недалеко от украинской границы, но и на хакерских атаках и террористических угрозах.

Уточнять об “усилении Китая” Йенс Столтенберг пока не стал.