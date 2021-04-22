Во Флориде законом разрешили водителям сбивать протестующих

Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис в понедельник подписал законопроект о борьбе с массовыми беспорядками.
Этот документ направлен на защиту правоохранительных органов и подавление протестов, переходящих в насилие.
— Я думаю, что это действительно замечательно, если вы посмотрите на широту этого конкретного законодательного акта. Это сильнейший закон в стране, направленный против беспорядков, — сказал ДеСантис во время пресс-конференции.
Сенат Флориды принял законопроект на прошлой неделе. Лишь один республиканец был в оппозиции вместе с демократами.
Что подразумевает закон?
Закон, получивший название HB 1, включает ряд мер по подавлению протестов во Флориде.
Он определяет “беспорядки” с участием трех или более лиц как нарушение общественного порядка. Нарушители квалифицируют как лица, которые совместно действуют с целью совершения насилия и беспорядков, что может привести к ранению другого лица, повреждению имущества или опасности травмирования.
Этот закон предоставляет иммунитет водителям, которые въезжают в протестующих, когда те блокируют дорогу.
Он также не позволяет лицам, которые обвинены в беспорядках, покидать тюрьму до первого слушания в суде, а также увеличивает сумму штрафов за нападения на правоохранителей во время беспорядков.
Еще в одном пункте закона говорится о наказании для органов местного самоуправления, если те мешают усилиям правоохранителей по подавлению протестов.
Критика закона
Активисты во Флориде осудили принятие и подписание этого законопроекта. Его назвали наиболее противоречивым в законодательстве штата в 2021 году.
Соответствующий законопроект ДеСантис предложил после протестов движения Black Lives Matter, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
Источник: Business Insider, Pensacola