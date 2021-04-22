В Италии мужчина 15 лет прогуливал работу и получал зарплату

В Италии работник государственного сектора побил национальный рекорд. Мужчина не ходил на работу 15 лет и получал зарплату. Итальянская пресса назвала его королем прогульщиков.

Местная полиция сообщила, что работнику больницы продолжали выплачивать ежемесячную зарплату, несмотря на то, что он не ходил на работу в больницу Pugliese Ciaccio в калабрийском городе Катандзаро с 2005 года. За 15 лет сумма выплат составила €538 тыс.

Сейчас мужчине 67 лет. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве.

Также подозреваются еще шесть сотрудников больницы, которые, вероятно, помогали мужчине.

В ходе расследования под названием Неполный рабочий день полиция выяснила, что в 2005 году мужчина угрожал директору больницу, чтобы она не подала дисциплинарный протокол касательно его прогулов.

Впоследствии директор ушла на пенсию, а этот мужчина продолжил пропускать работу, поскольку его посещаемость никогда не проверялась следующим директором или отделом кадров.

Прогульщики Рады во время 4 сессии

В течение работы 4 сессии Верховной Рады Украины, которая длилась с сентября 2020-го по январь 2021 года, народные депутаты ряда политических сил регулярно прогуливали пленарные заседания.

По данным Комитета избирателей Украины, чаще всего на заседаниях не являлись члены группы За будущее, лучший показатель посещаемости в ЕС.