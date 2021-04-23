Сегодня, 23 апреля, – второй день Международного саммита по адаптации к изменению климата.

Событие, инициированное президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, посвящено вопросам климата и адаптации к новым экономическим вызовам.

Трансляция онлайн-саммита начнется в 15.00 по киевскому времени на странице Фактов ICTV в YouTube.

Трансляция будет проходить с синхронным украинским переводом.

Приглашения на мероприятие получили 40 стран. Среди них: Великобритания, Канада, Германия, Франция, Япония, Италия, Израиль, Южная Корея, Испания, Индия и др. Во время события также ожидаются выступления представителей Китая и РФ.

23 апреля спикеры обсудят критические инновации и экономические возможности климатических воздействий.

Во время второй сессии саммита слово возьмет специальный посол ООН по вопросам климатических амбиций и решений Майкл Блумберг, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс, председатель совета Белого дома по вопросам качества окружающей среды Бренда Мэллори, сопредседатель Консультативного совета по вопросам экологического правосудия Белого дома Пегги Шепард.

США и ЕС объявили о совместной борьбе с изменениями климата

В начале марта исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и спецпредставитель президента США Джон Керри подтвердили намерение активно сотрудничать в борьбе с климатическими изменениями.

Джон Керри сообщил, что для США и Европы важно объединиться, ведь ни одна страна не может самостоятельно преодолеть климатический кризис.