По инициативе президента США Джозефа Байдена 22 и 23 апреля прошел Международный саммит по вопросам климата, на котором собрались лидеры многих стран мира.

На проблему изменения климата давно обращают внимание, а возвращение США к этому вопросу вселяет надежду на преодоление проблемы.

На этот раз лидеры государств собрались, чтобы выразить свою приверженность изменениям, которые должны остановить негативное влияние человечества на планету, и утвердить долгосрочные планы.

Факты ICTV рассказывают, какие цели поставили страны на последующие десятилетия для преодоления изменения климата.

Не более 1,5°

Во время саммита большинство стран выразили поддержку идеи сделать все возможное, чтобы рост средней температуры составил не более 1,5° по сравнению с доиндустриальными уровнями.

Доклад о последствиях потепления более чем на 1,5° был представлен ​​еще в 2018 году, вместе с предложениями решения проблемы.

Тогда же государства начали работать над планом по сохранению увеличения средней температуры на уровне 1,5°.

Во время открытия климатического саммита президент США Джозеф Байден заявил, что больший уровень станет катастрофой для планеты и человечества.

– Вы знаете, мир при более 1,5° означает частые и более интенсивные пожары, наводнения, засухи, жару и ураганы, которые пройдутся по всем общинам, уничтожая жизнь и средства к существованию, все более тяжелые последствия для нашего здоровья. Вы понимаете, какая реальность наступит, если мы не будем двигаться. Мы не можем смириться с этим будущим. Мы должны принять меры, все мы, – сказал Байден.

Конечно, любые усилия будут бесполезными, если человечество не позаботится и о защите окружающей среды.

Борьба с изменениями климата – это не только поиск возможностей для уменьшения деструктивных действий каждого государства, но и сохранение природы. Массовая вырубка лесов, лесные пожары по вине людей – это должно прекратиться, если мы хотим сохранить нашу планету.

– Мы должны развиваться ради гармонии. Нужно относиться к матери-природе как к нашим “корням” – уважать, защищать и следовать законам природы. Необходимо защищать природу и окружающую среду так же, как мы защищаем свои глаза. Мы должны следовать зеленому развитию. Зеленые горы – это горы золота… Нужно, чтобы в мире была здоровая окружающая среда, чтобы было социальное и экономическое развитие, – выразил мнение президент Китая Си Цзиньпин.

И всего этого нужно добиваться четкими действиями, которые и определили для себя страны всего мира.

Цели 2030 и 2050

Взяв за основу доклад 2018 года, государства решили уменьшить количество выброса парниковых газов. Фактически есть две основные даты, которые должны показывать эффективность международных усилий – 2030 и 2050 годы.

Считается, что к 2030 году примерно на 50% нужно уменьшить выбросы двуокиси углерода, а к 2050 году – свести их к нулю. Но это должны быть усилия на глобальном уровне.

– Уменьшения выбросов углерода нельзя достичь усилиями одной страны. Должно объединиться все международное сообщество. Нам нужно прилагать мировые усилия, чтобы достичь этих целей. Именно поэтому здесь (на Международном саммите по вопросам климата, – Ред.) собрались страны, которые ответственны за 80% выбросов углерода в атмосферу, – сказал премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал стремление вместе со всем миром прилагать усилия для уменьшения выбросов. По его мнению, страны могут пойти дальше и ускорить выполнение плана.

Но нужно беспокоиться не только о выбросах углерода.

– Мы должны бороться также и с метановыми выбросами, в чем сейчас достигаем прогресса. Нужно быстрее двигаться к осуществлению целей к 2030 году – это план, выполнение которого можно проверить. Европейский Союз с его зеленым курсом работает над этим, – сказал Макрон.

Об ускорении темпов по уменьшению выбросов говорят не только во Франции, но и во всех странах Евросоюза. Например, действия Германии уже привели к уменьшению соответствующих показателей на 40% по сравнению с 2019 годом.

Вероятно, что некоторые страны даже смогут достичь большего к 2030 году. В случае Германии – это уменьшение выбросов на 55% по сравнению с 1990-ми годами.

Уменьшение выбросов будет означать и смену методов получения энергии. От устаревших придется отказаться, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

– К 2038-му году мы прекратим использовать уголь и будем вкладывать больше денег в возобновляемые источники энергии. 46% энергии мы уже получаем из возобновляемых источников, и мы только будем увеличивать этот показатель. Конечно, преодолев пандемию, мы будем вкладывать больше денег в новейшие технологии, а не уголь, – сказала Меркель.

Экономика ради климата

Конечно же, такие кардинальные изменения будут означать и изменения в экономике. Если страны перестанут вкладываться в уголь, это будет означать и исчезновение соответствующих рабочих мест.

Но это – цена прогресса и безопасности всего мира. И лишь одна сторона монеты. Другая в том, что вместе с развитием возобновляемых источников энергии будут появляться и новые рабочие места.

Да, кому-то придется заново осваивать свою профессию, но в мире уже давно говорят, что умение учиться является одним из важнейших в современном мире.

– Вы знаете, те, кто принимает меры и делает смелые инвестиции в своих людей и энергию будущего, выигрывают хорошие рабочие места и делают свою экономику более устойчивой и конкурентоспособной. Давайте бежать; выигрывать больше – выигрывать более устойчивое будущее, нежели мы имеем сейчас; преодолевать экзистенциальный кризис нашего времени, – призвал всех Байден.

Многие отрасли изменяются в результате борьбы с глобальным потеплением – одни больше, другие меньше.

По мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, сегодня в нашем распоряжении есть технологии, которые позволят преодолеть проблему глобального потепления.

Но новые реалии потребуют и больших средств, поэтому страны первого мира должны взять на себя соответствующие обязательства.

— Почти все наши технологии на основе отсутствия выброса (углерода, — Ред.) намного дороже тех, которые на основе ископаемых горючих. Люди нуждаются в новых безуглеродных продуктах, которые будут доступными. Это можно назвать безуглеродным бонусом к нулю, — говорит Гейтс.

Страны подтвердили свою готовность адаптироваться к новому миру, не только уничтожая старые порядки, но и приспособившись к новым реалиям.

– Национальные и региональные правительства должны объединить усилия, чтобы достичь целей уже в 2030 и 2050 годах. Речь идет и о производстве продовольствия, сельского хозяйства и лесоводства. Япония будет создавать новые отрасли промышленности, новые рабочие места, – подтверждает намерения премьер-министр Японии.

За последний год мир стал серьезнее относиться к глобальным вызовам и планировать наперед. Особенно когда об угрозе уже известно.

На смену планирования “на президентский срок” приходят долгосрочные планы, которые должны навсегда изменить наш мир. Международный саммит по вопросам климата – это прекрасный сигнал всему миру, что мы готовы меняться.

Да, впереди еще много работы, чтобы преодолеть глобальное потепление, но четкий план и первые шаги многих стран вселяют надежду, что на следующих саммитах все будут делиться успехами в этом вопросе.