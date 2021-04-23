Участникам виртуального климатического саммита, который проходил с 22 по 23 апреля, удалось достичь блестящего прогресса.

Об этом заявил президент США Джо Байден во второй день саммита. Также он поблагодарил мировых лидеров, которые взяли на себя новые обязательства.

— Мне кажется, сейчас мы добились блестящего прогресса. Я благодарен всем лидерам, которые объявили о новых обязательствах, чтобы помочь нам всем противостоять изменению климата, — заявил Байден.

Также Джо Байден заявил, что второй и последний день виртуального климатического саммита мировых лидеров не об угрозе чрезвычайной ситуации, связанной с климатом, а о возможностях, которые дают решение проблемы изменения климата.

Выступление Билла Гейтса на саммите

Основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал мировое сообщество разрабатывать новые технологии для борьбы с изменениями климата.

Он отметил, что что правительства стран должны работать вместе, чтобы координировать свои инвестиции в исследования, связанные с зеленой энергетикой.