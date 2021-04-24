Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на “недружественные действия США и других иностранных государств”. В частности, вводятся санкции в отношении дипломатических представительств государств, которые делают “недружественные России действия”.

Таким образом, Путин ограничил заключения посольствами стран, осуществляющих так называемые недружественные действия, трудовые договоры с физическими лицами на территории России.

В то же время он поручил российскому правительству определить перечень иностранных государств, в отношении которых применяются соответствующие меры.

Сейчас в список “недружественных стран” РФ внесла Штаты. Не исключение что, в перечень могут добавить и Чехию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, учитывая последние события.

Санкции против РФ

Накануне глава МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Их подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Также недавно страны Балтии в знак солидарности с Чехией выслали дипломатов РФ.

В то же время Россия ввела соответствующие меры и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

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Источник: пресс-служба Кремля