Такой темы не существует: в Кремле отказываются обсуждать аннексию Крыма

В Кремле категорически отказываются обсуждать тему аннексии Крыма. В частности там называют эту тему запретной в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

— Президент Путин сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, и поэтому тут нечего обсуждать, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Встреча Зеленского с Путиным

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

На это 22 апреля Путин ответил, что готов обсудить в Москве двусторонние отношения России и Украины, а для урегулирования проблем Донбасса посоветовал президенту Украины встретиться с главами квазиреспублик “ЛДНР”.

Однако Украина не будет проводить никаких переговоров с “ЛНР” и “ДНР”, это принципиальная позиция страны.