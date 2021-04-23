PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Євгенія Шапоренко |

Такой темы не существует: в Кремле отказываются обсуждать аннексию Крыма

Такой темы не существует: в Кремле отказываются обсуждать аннексию Крыма

В Кремле категорически отказываются обсуждать тему аннексии Крыма. В частности там называют эту тему запретной в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

— Президент Путин сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, и поэтому тут нечего обсуждать, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Встреча Зеленского с Путиным

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

На это 22 апреля Путин ответил, что готов обсудить в Москве двусторонние отношения России и Украины, а для урегулирования проблем Донбасса посоветовал президенту Украины встретиться с главами квазиреспублик “ЛДНР”.

Однако Украина не будет проводить никаких переговоров с “ЛНР” и “ДНР”, это принципиальная позиция страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка