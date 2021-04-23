В четырех регионах Японии вводят чрезвычайное положение

В четырех префектурах Японии вводят чрезвычайное положение из-за распространения мутировавших штаммов коронавируса.

Режим будет действовать с 25 апреля по 11 мая в Токио, Осаке, Киото и Хего, сообщил министр экономического возрождения Нисимура Ясутоси.

По его словам, этот шаг необходим, так как иначе сдержать инфекцию не удастся.

— Если мы не будем принимать более решительные меры, мы не сможем сдержать варианты коронавируса, которые являются более заразными, — отметил Ясутоси.

Правительство официально утвердит решение после представления плана в пятницу 23 апреля.

Комендантский час в Турции

К жестким мерам прибегли и в Турции, здесь ввели трехдневный комендантский час.

Он продлится с 19.00 22 апреля до 5:00 26 апреля, когда в стране будут проходить несколько национальных праздников.

В период комендантского часа гражданам разрешено выходить из дома только для посещения продовольственного магазина или аптеки, а также с целью визита к врачу или выгула домашних животных.