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Факты / Мир / Росія
Марія Степанюк |

В Кремле предложили провести нормандскую встречу на Донбассе

Кремль

Москва предложила Франции и Германии провести встречу на Донбассе с участием Украины и террористических организаций “Л/ДНР”.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Он отметил, что дедлайном для встречи является 27 апреля.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на Донбассе.

Путин отреагировал на предложение Зеленского о переговорах 22 апреля во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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По словам главы Кремля, если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то сначала ему нужно провести переговоры с “ЛНР” и “ДНР”. Если же речь идет о развитии двусторонних отношений, то Путин готов к встрече.

Фото: Dreamstime

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