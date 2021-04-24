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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Байден официально признал гибель армян в Османской империи геноцидом

Джо Байден - 46 президент США

Президент США Джозеф Байден назвал массовые убийства, депортации и расправы над армянами в Османской империи геноцидом. 24 апреля на сайте Белого дома появилась соответствующее заявление, посвященное Дню памяти жертв геноцида армян.

— Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в эпоху Османской империи, и мы снова обязуемся еще больше предотвращать такую жестокость.

Таким образом Байден стал первым президентом США, который официально признал геноцид армян в 1915 году. До этому лидеры страны не употребляли слово геноцид, вспоминая события 1915 года.

— Мы утверждаем историю. Мы делаем это не для обвинения, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторялось.

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Геноцид армян

24 апреля 1915 считается официальной датой начала геноцида армян в Османской империи. Сначала были арестованы и убиты 800 представителей армянской империи.

В течение нескольких лет на территориях, подконтрольных власти Османской империи, по разным подсчетам погибло около 1,5 МЛН армян.

Сейчас Турция и Азербайджан не признают геноцида. Зато десятки суверенных стран официально признали убийства и депортации армян геноцидом.

Источник: White House

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