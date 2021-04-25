Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен восстановить Российскую империю. Сейчас его политика направлена на это.
Такое мнение высказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Кроме того, он отметил, что Кремль часто ссылается на советские времена.
— Конечно, политика президента Путина направлена на восстановление Российской империи, — заявил Блащак.
Глава Минобороны Польши выразил обеспокоенность по поводу ситуации на российско-украинской границе.
— Сначала Грузия, затем Украина, потом страны Балтии, затем, возможно, Польша.
Мариуш Блащак отметил, что польские войска присутствуют в Латвии и Румынии, а в Польше — американские и британские. Таким образом страны демонстрируют свою солидарность и объединение, что будет пугать возможного агрессора.
Ответ Путина на санкции
Недавно глава Кремля Владимир Путин подписал указ о запрете посольствам “недружественных стран” нанимать сотрудников из Российской Федерации.
Сейчас в списке таких стран только США. Однако не исключено, что туда также могут попасть Чехия, Литва, Польша, Латвия и другие страны, которые ввели санкции против РФ.
Источник: Polskie Radio
Фото: Мариуш Блащак