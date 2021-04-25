Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен восстановить Российскую империю. Сейчас его политика направлена ​​на это.

Такое мнение высказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Кроме того, он отметил, что Кремль часто ссылается на советские времена.

— Конечно, политика президента Путина направлена ​​на восстановление Российской империи, — заявил Блащак.

Глава Минобороны Польши выразил обеспокоенность по поводу ситуации на российско-украинской границе.

— Сначала Грузия, затем Украина, потом страны Балтии, затем, возможно, Польша.

Мариуш Блащак отметил, что польские войска присутствуют в Латвии и Румынии, а в Польше — американские и британские. Таким образом страны демонстрируют свою солидарность и объединение, что будет пугать возможного агрессора.

Ответ Путина на санкции

Недавно глава Кремля Владимир Путин подписал указ о запрете посольствам “недружественных стран” нанимать сотрудников из Российской Федерации.

Сейчас в списке таких стран только США. Однако не исключено, что туда также могут попасть Чехия, Литва, Польша, Латвия и другие страны, которые ввели санкции против РФ.

Источник: Polskie Radio

Фото: Мариуш Блащак