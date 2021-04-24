Усилением военного присутствия России на Востоке Украины Кремль хочет помешать превращению страны в успешное демократическое государство.

Такое мнение высказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

— Если Украина станет успешной, процветающей страной, можно будет задать вопрос: а почему таковой не является Россия? Именно поэтому ему (Путину, — Ред.) в первую очередь так важно “заблокировать” Украину, — отметил Курт Волкер.

По его мнению, его стратегия заключается в том, чтобы закрыть Украине дорогу в Евросоюз.

Обострение ситуации на Востоке Украины

С конца марта возле восточной границы Украины наблюдалось скопление войск РФ.

Однако 23 апреля в Минобороны России заявили о возвращении военных на место постоянной дислокации.

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