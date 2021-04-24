PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Грубник |

США следят за отводом войск России от границы Украины — Госдеп

військові Росія, війська Росія

США с осторожностью относятся к заявлению представителей властей РФ по поводу отвода войск от украинских границ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

— Мы слышали слова, но то, чего мы ждем, это действия. США будут продолжать наблюдать за ситуацией в тесной координации с украинскими и иностранными партнерами и союзниками, — заявил Нед Прайс.

В то же время спикер напомнил, что США во время контактов с российским правительством требовали воздержаться от эскалации.

Кремль немедленно должен прекратить все агрессивные действия вокруг и в Украине.

Читайте
РФ должна прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска с Востока Украины - США в ОБСЕ

Отвод войск РФ от Украины

23 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск завершили внезапную проверку и возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Другие новости об отводе войск РФ от Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Голос Америки

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка