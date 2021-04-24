США с осторожностью относятся к заявлению представителей властей РФ по поводу отвода войск от украинских границ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
— Мы слышали слова, но то, чего мы ждем, это действия. США будут продолжать наблюдать за ситуацией в тесной координации с украинскими и иностранными партнерами и союзниками, — заявил Нед Прайс.
В то же время спикер напомнил, что США во время контактов с российским правительством требовали воздержаться от эскалации.
Кремль немедленно должен прекратить все агрессивные действия вокруг и в Украине.
Отвод войск РФ от Украины
23 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск завершили внезапную проверку и возвращаются в пункты постоянной дислокации.
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