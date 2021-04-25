Великобритания предупредила президента РФ Владимира Путина, что в случае вторжения в Украину Кремль заплатит высокую цену.

Глава британской разведывательной спецслужбы MI6 Ричард Мур нашел способ, как передать сообщение главе России не во время личного общения.

– Россия абсолютно не сомневается в позиции Великобритании и администрации Байдена по этому поводу, – уверяет он.

По словам главы британской разведки, Лондон тесно координирует действия в отношении России со своими союзниками, поскольку “неблагоразумное” отношение Кремля к Украине вызывает беспокойство.

Вместе с тем Ричард Мур отметил, что РФ сейчас слабеет экономически и демографически.

Отвод войск РФ от границы с Украиной

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отведет войска Южного и Западного военных округов от границы с Украиной 23 апреля.

По его словам, он принял решение завершить проверочные мероприятия, “поскольку все поставленные цели достигнуты”.

Однако Швеция такие действия России считает дымовой завесой, поскольку РФ оставила на местах оборудование, которое можно быстро использовать в предстоящем конфликте с Украиной.

Подробнее об отводе войск РФ от границы с Украиной читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Sunday Times