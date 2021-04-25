Пашинян уходит в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подает в отставку.

С должности он идет, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.

Согласно законам Армении, проведение внеочередных выборов возможно только, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не выбирает нового.

До выборов Пашинян будет исполнять обязанности премьера.

— Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку, — заявил Пашинян.

Выборы в Армении состоятся 20 июня 2021 года.

Политический кризис в Армении обострился в конце февраля 2021 года. В Ереване почти ежедневно проходят митинги сторонников и противников премьера.

Подробнее о том, с чего начался кризис в Армении, что предшествовало событиям, которые сейчас происходят в Армении, и кому они выгодны читайте в материале Фактов ICTV.