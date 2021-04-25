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Факты / Мир / Росія
Євгенія Шапоренко |

В Кремле довольны результатом эскалации ситуации на границе с Украиной — СМИ

Путин

В Кремле довольны реакцией США после эскалации ситуации на границе с Украиной.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Мол, в Кремле довольны, что США сразу обратили внимание на эскалацию, потому что Путин сейчас еще больше уверен в своих силах и конкурентоспособности.

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Если Белый дом отмечал соперничестве с Китаем, то Россия решила напомнить о себе. Такого мнения придерживаются три человека, близких к администрации Путина.

Также Путина радует, что именно Байден стал инициатором телефонного разговора и первым предложил встречу.

По данным издания, представитель Госдепа США рассказал, что переброска сил была нужна для того, чтобы напомнить о прочности и отвлечь внимание от растущей силы Китая.

То есть США пытались поставить РФ на задний план и сосредоточиться на других актуальных вопросах, а таким образом Путин решил переиграть геополитические приоритеты Вашингтона.

Встреча Байдена и Путина

Встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина может состояться в июне 2021 года.

Кроме того, обсуждение встречи Байдена с Путиным пока не ведется на рабочем уровне, но уже есть конкретные даты.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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