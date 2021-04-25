Отвод Россией войск от украинской границы является дымовой завесой. В этом убежден министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Министр обороны Швеции отмечает, что РФ оставила после военных учений военные ресурсы, которых ранее там не было, – своеобразное замаскированное подкрепление.

– Россия фактически оставляет на местах оборудование, которое можно быстро использовать в будущем конфликте с Украиной. Это позволяет России повышать и снижать напряжение в зависимости от ее интересов, – говорит он.

Ответственность за эскалацию Петер Хультквист возлагает на Россию.

Отвод войск РФ от границы с Украиной

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отведет войска Южного и Западного военных округов от границы с Украиной 23 апреля.

По его словам, он принял решение завершить проверочные мероприятия, “поскольку все поставленные цели достигнуты”.

Подробнее об отводе войск РФ от границы с Украиной читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: SVT