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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Финляндия и Эстония построят подземную дорогу между своими столицами

тунель, підземний тунель, дорога

Эстония и Финляндия планируют построить тоннель между своими столицами — Таллинном и Хельсинки. К финансированию проекта хотят привлечь частный сектор и европейские страны.

26 апреля министр экономики и инфраструктуры Эстонии и министр транспорта и связи Финляндии подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в транспортном секторе.

Документ предусматривает создание совместных инфраструктурных проектов, в частности подземной дороги Таллинн — Хельсинки, Rail Baltica (железной дороги, соединяющей страны Балтии, Восточной и Западной Европы), Трансъевропейской транспортной сети и коридора Северное море — Балтийское море.

Планируется, что тоннель Таллинн — Хельсинки установит быстрое соединение с Европой.

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Источник: Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии

Фото: Depositphotos

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