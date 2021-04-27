Эстония и Финляндия планируют построить тоннель между своими столицами — Таллинном и Хельсинки. К финансированию проекта хотят привлечь частный сектор и европейские страны.

26 апреля министр экономики и инфраструктуры Эстонии и министр транспорта и связи Финляндии подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в транспортном секторе.

Документ предусматривает создание совместных инфраструктурных проектов, в частности подземной дороги Таллинн — Хельсинки, Rail Baltica (железной дороги, соединяющей страны Балтии, Восточной и Западной Европы), Трансъевропейской транспортной сети и коридора Северное море — Балтийское море.

Планируется, что тоннель Таллинн — Хельсинки установит быстрое соединение с Европой.

В Эстонии предложили запретить въезд россиянам в ЕС

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Евросоюз запретить въезд жителям Российской Федерации.

По его мнению, такие ограничения могут повлиять на обычных граждан. Ильвес заявил, что Россия сейчас угрожает безопасности Европейского Союза.

Источник: Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии