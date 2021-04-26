В России заявили о возвращении военной авиации из Крыма на базы

Россия вернула с временно оккупированного Крыма авиации Южного военного округа и Черноморского флота на аэродромы постоянного базирования. Накануне ВВС РФ проводили учения в Крыму.

В Южном военном округе РФ сообщили, что более 50 самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также морской авиации Черноморского флота возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования.

Ранее в Минобороны России заявили, что приняли решение об отводе войск от границы с Украиной. Это объяснили тем, что обучение закончились.

23 апреля в российском ведомстве заявили, что силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск завершили внезапную проверку и возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Отвод войск от границы

Россия отведет войска от украинской границы, но оставит всю военную технику 41-ой армии в развернутом полевом лагере под Воронежем.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что техника пробудет под Воронежем минимум до сентября, а после — примет участие в военных учениях Запад-2021.

Источник: Минобороны РФ