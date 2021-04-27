Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал заявление Джо Байдена о признании геноцида армян несправедливым.

По мнению Эрдогана, Байден лицемерно относится к проблемам западной Армении.

— Президент США Байден сделал необоснованные, несправедливые и нереалистичные заявления о болезненных событиях, произошедших более века назад. Эти дискурсы, не имеющие исторического и юридического выражения, огорчают нашу нацию и нас, — заявил Тайип Эрдоган.

В то же время президент Турции подчеркнул, что это не повлияет на отношения стран и предложил изучить документы, хранящиеся в турецких архивах.

Байден официально признал геноцид армян

24 апреля президент США Джо Байден назвал массовые убийства, депортации и расправы над армянами в Османской империи геноцидом.

Официальное заявление появилось на сайте Белого дома ко Дню памяти жертв геноцида армян.

Таким образом, Джо Байден стал первым американским президентом, который признал события 1915 года геноцидом.

Источник: NTV