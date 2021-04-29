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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Блинкен пригрозил Турции санкциями из-за российского оружия

ентоні блінкен

США применят санкции к Турции и другим своим партнерам, если те не откажутся от покупки оружия и военной техники у России.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, покупка российского вооружения, в частности С-400, дает России доходы и влияние на страны.

– Любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона CAATSA (Countering Аmerica’s Adversaries Through Sanctions Act – закон О противодействии противникам Америки путем санкций, – Ред.), отдельно к уже введенным санкциям, – отметил он.

Условие сотрудничества США с Россией

28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил условие, при котором возможно сотрудничество США с Россией.

По его словам, Соединенные Штаты и РФ могут восстановить отношения, если Москва не будет обострять двусторонние отношения.

Энтони Блинкен подчеркнул, что США хотели бы иметь с Россией более стабильные и предсказуемые отношения. Так, страны, например, могут сотрудничать в вопросе продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Подробнее об условии сотрудничества США с Россией читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Department of State

Фото: Getty Images

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