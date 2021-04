США применят санкции к Турции и другим своим партнерам, если те не откажутся от покупки оружия и военной техники у России.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, покупка российского вооружения, в частности С-400, дает России доходы и влияние на страны.

