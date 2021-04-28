В американском городе Аламеда (Калифорния) полицейские задушили 26-летнего мужчину при задержании. Силовики прижимали его к земле более пяти минут, в результате чего он задохнулся.

Инцидент произошел еще 19 апреля, но кадры с камер наблюдения опубликовали лишь утром 28 апреля по киевскому времени.

Жертвой ареста стал 26-летний Марио Гонсалес. Двое офицеров пытались задержать его в парке после того, как получили сообщение, что Гонсалес якобы в нетрезвом состоянии.

Причиной задержания стало то, что мужчина не хотел называть свое имя и дату рождения. Также он сопротивлялся аресту, и полицейские применили силу. Его прижали коленом, когда он лежал животом на земле.

Читайте В США полиция застрелила 16-летнюю темнокожую девушку - люди вышли на митинг

Мужчина сопротивлялся более пяти минут, говоря, что “ничего не сделал”. Вскоре он перестал дышать.

Полицейские перевернули Гонсалеса и провели сердечно-легочную реанимацию, но позже в больнице мужчину объявили мертвым.

Семья погибшего сообщила, что без отца остался 4-летний сын Гонсалеса. Также Марио был опекуном для своего 22-летнего брата с аутизмом.

Родные Гонсалеса заявили, что полицейские убили его, применив чрезмерную силу.

— Полицейские убили моего брата так же, как убили Джорджа Флойда, — сказал его брат Херардо Гонсалес.

Трех сотрудников полиции, причастных к аресту, отправили в оплачиваемый отпуск на время расследования инцидента.

Убийство Джорджа Флойда

В мае прошлого года в американском штате Миннесота полицейский Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Полицейский поставил колено Флойду на шею и прижимал к земле, несмотря на просьбы отпустить, поскольку тот не мог дышать.

От нехватки кислорода Флойд потерял сознание, а в больнице мужчина скончался.

Смерть Флойда стала мощным толчком к началу массовых протестов в США против расовой дискриминации, которые прокатились десятками штатов и вызвали волну мародерства, а также разрушения домов и памятников. Лозунгом протестов стала фраза Black Lives Matter.

Фото: YouTube