Снимал, как умирали полицейские: в Австралии свидетелю ДТП дали 10 месяцев

Суд австралийского штата Виктория отправил 42-летнего Ричарда Пьюси в тюрьму на 10 месяцев. Соответствующий приговор был вынесен за съемку на камеру и издевательства над полицейскими, получившими смертельные травмы в результате ДТП.

Подсудимый еще в марте признал свою вину в аморальном поведении.

Судья назвал действия мужчины бездушными, жестокими и позорными.

— Ваше поведение можно охарактеризовать не только как аморальное, но и как бессердечное и заслуживающее осуждения, — заявил служитель Фемиды.

При этом судья отметил, что у Ричарда Пьюси были диагностированы проблемы с психикой – легкая форма расстройства личности.

По мнению судьи Райта, этот факт в определенной мере объясняет бессердечное отношение обвиняемого к умиравшим правоохранителям.

История дела

В прошлом году полицейские остановили мужчину на одной из автострад Мельбурна из-за превышения скорости.

В тот момент, когда полицейские оформляли протокол, в их машину врезался грузовик. Позже выяснилось, что ее водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Вместо того, чтобы помочь потерпевшим, Пьюси достал свой мобильный телефон и начал снимать погибших, а также издеваться над одним из правоохранителей, которого зажало под грузовиком.

Наводнение в Австралии

В марте сильные дожди спровоцировали мощные наводнения в Австралии.

Власти Сиднея объявили о состоянии стихийного бедствия и о частичной эвакуации населения города.

Правительство штата распорядилось открыть семь аварийных приютов.