США не стремятся обострять отношения между Москвой и Вашингтоном, однако любые агрессивные действия Кремля будут иметь последствия.

Об этом во время своего обращения по случая 100 дней пребывания на посту президента США заявил Джо Байден.

— Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, но их действия имеют последствия, — отметил Джо Байден.

В этом контексте глава страны вспомнил вмешательство России в американские выборы и кибератаки.

— Я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Они сделали и то, и другое — и я ответил, — добавил он.

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Встреча Путина и Байдена

13 апреля Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил главе России встретиться.

Байден хочет провести встречу в ближайшее время, чтобы обсудить ряд вопросов, среди них может быть и тема Украины.

Подробнее о встрече Байдена и Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: The White House