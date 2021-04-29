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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В ЕС обвинили РФ и Китай в подрыве доверия к западным Covid-вакцинам

вакцина

В ЕС заявили, что Китай и РФ агрессивно продвигают свои вакцины против коронавируса, подрывая доверия к веществам западного производства.

Они используют в своей “вакцинной дипломатии” дезинформацию и манипуляцию.

— И Россия, и Китай используют контролируемые государством СМИ, сети прокси-СМИ и социальные сети, включая официальные дипломатические аккаунты в социальных сетях, для достижения этих целей, — говорится в сообщении европейского органа, который занимается анализом информации.

При этом в ЕС напомнили, что в сети продолжает активно распространяться дезинформация по поводу вакцин против коронавируса.

В связи с этим пользователям стоит доверять только проверенным источникам.

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Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация против коронавируса.

Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-ого.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: EUvsDisinfo.eu

Фото: Depositphotos

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