В ЕС заявили, что Китай и РФ агрессивно продвигают свои вакцины против коронавируса, подрывая доверия к веществам западного производства.
Они используют в своей “вакцинной дипломатии” дезинформацию и манипуляцию.
— И Россия, и Китай используют контролируемые государством СМИ, сети прокси-СМИ и социальные сети, включая официальные дипломатические аккаунты в социальных сетях, для достижения этих целей, — говорится в сообщении европейского органа, который занимается анализом информации.
При этом в ЕС напомнили, что в сети продолжает активно распространяться дезинформация по поводу вакцин против коронавируса.
В связи с этим пользователям стоит доверять только проверенным источникам.
Вакцинация против коронавируса
С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация против коронавируса.
Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-ого.
Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: EUvsDisinfo.eu