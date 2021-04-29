Президент США Джо Байден обратился к гражданам США в связи с пребыванием на посту главы государства в течении 100 дней.

Во время выступления он вспомнил о главных достижениях своей администрации за этот период, среди которых — проведение вакцинальной кампании в стране и шаги по борьбе с изменениями климата.

— Когда я принимал присягу, только 1% пожилых жителей США прошли полную вакцинацию. Через 100 дней — почти 70% пенсионеров полностью защищены от коронавируса. Более половины взрослых жителей США сделали хотя бы один укол вакцины, — отметил Джо Байден.

Также он вспомнил о восстановлении экономики страны и создании рабочих мест.

— По оценке Международного валютного фонда, в этом году наша экономика вырастет более чем на 6%. Это будут самые высокие темпы экономического роста в этой стране почти за четыре десятилетия, — добавил президент.

Кроме того, Байден напомнил о проведении климатического саммита, что важно в контексте сохранения окружающей среды.

Во время выступления он определил векторы международной политики, в частности по поводу отношений с Китаем, РФ, Северной Кореей и Ираном. Байден будет привлекать союзников к борьбе с угрозами Ирана и Северной Кореи, а также реагировать на агрессию РФ.

Борьба с агрессией РФ

В своем обращении президент США отметил, что Вашингтон не стремится к эскалации в отношениях с Москвой.

Однако Кремль будет нести ответственность за агрессивные действия.

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Источник: The White House