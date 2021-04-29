За счет богатых: Байден представил план помощи гражданам на $1,8 трлн

Президент США Джо Байден представил Конгрессу новый пакет стимулов на сумму $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей.

Он предусматривает расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд. Расходы касаются образовательных программ и социального обеспечения семей с низким или средним доходом. В частности, президент США предлагает создать общенациональную программу оплаты отпуска по уходу за больными детьми или взрослыми.

Для того, что была возможность профинансировать эти социальные программы, администрация Байдена хочет повысить ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход от прироста капитала и дивидендов для людей, которые зарабатывают от $1 млн, почти вдвое — до 39,6% с 20%.

Учитывая действующую надбавку к налогу на доход от инвестиций, ставка для состоятельных американцев достигнет 43,4% (сейчас это 23,8%).

Кроме того, новый пакет стимулов предусматривает снижение налогов для людей с низким и средним доходом, в частности продление на постоянной основе некоторых налоговых льгот.

Выступление Байдена

Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе по случаю пребывания на посту главы государства в течение 100 дней. В обращении он вспомнил о главных достижениях своей администрации за этот период.

Во время выступления президент США рассказал о кампании по вакцинации от Covid-19, шагах по борьбе с изменением климата и восстановлении экономики страны.