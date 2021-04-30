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Факты / Мир
Абрамова Юлія |

В Турции подскочили цены на землю из-за слухов о покупке участков Биллом Гейтсом

Bill-Gejts

Цены на земельные участки в Турции подскочили вдвое после сообщения о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс приобрел на северо-западе страны 22 тыс. акров земли (около 9 тыс. га).

Информация о том, что Гейтс приобрел землю в Турции, изначально появились в соцсетях и на местных сайтах.

Один из депутатов, который представляет этот регион в турецком парламенте, запросил официальное подтверждение. Оказалось, что пока в земельном реестре провинции Эдирне, Текирдаг и Стамбул никаких записей о регистрации земель на имя Гейтса нет.

Риелторы и эксперты отмечают, что на северо-западе Турции всегда был ажиотаж по поводу покупки участков земли, особенно много запросов исходило от иностранных инвесторов.

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Пока соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс не дал комментариев о предположительной покупке земли, но предположил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни до конца 2022 с помощью вакцин от коронавируса.

По его словам, пандемия Covid-19 — невероятная трагедия, а единственная надежда преодолеть ее заключается в доступе к вакцинам.

Также он отметил, что за небольшую цену можно было подготовиться к пандемии коронавируса, но, к сожалению, инвестиции не были осуществлены вовремя.

Источник: Hurriyet Daily News

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