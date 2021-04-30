В ЕС одобрили создание оборонного фонда почти на €8 млрд

Европарламент одобрил создание оборонного фонда на €7,9 млрд. Эти средства до 2027 года планируют направить на научно-исследовательские проекты в оборонной сфере.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, оборонный фонд является важным фундаментом большей независимости Европы.

— Мы должны быть способными сами позаботиться о своей безопасности и быть игроком в сфере безопасности на мировой арене, — добавил он.

Создание соответствующего фонда — не единственный шаг, к которому прибегает Европа ради собственной безопасности. Так, в 2017 году страны-члены ЕС начали усиленное сотрудничество в сфере обороны (PESCO), в частности в разработке беспилотных летательных аппаратов.

Спецфонд ЕС для военных операций

В марте этого года Европейский Союз создал Европейский фонд мира. Это внебюджетный фонд размером €5 млрд на период 2021-2027 годов, который будет финансироваться за счет взносов стран-членов ЕС.

Его цель — предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Кроме того, за счет Европейского фонда мира, по запросу третьих стран, региональных или международных организаций, ЕС сможет поставлять им военную технику и создавать оборонную инфраструктуру.