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Факты / Мир
Дмитро Кудрявцев |

Православная Пасха 2021: Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с праздником

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Христовым Воскресением.

Свое приветственное слово Понтифик огласил в ходе воскресной проповеди, которая традиционно произносилась из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

— Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, отмечают Пасху по юлианскому календарю, — сказал Папа Римский.

Франциск также выразил глубокие соболезнования родственникам и друзьям жертв давки, возникшей в Израиле во время религиозной церемонии на горе Мерон.

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В результате этой трагедии погибли 45 израильтян, а еще более 150 человек получили ранения.

Папа Римский готов выступить посредником

На прошлой неделе кардинал Леонадрдо Сандре подтвердил готовность Папы Римского Франциска выступить посредником на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.

Дипломат Ватикана подчеркнул, что Понтифик всегда с готовностью поддержит любую инициативу, направленную на прекращение войн.

При этом кардинал отметил, что по состоянию на 30 апреля Святой Престол не получал запросов на проведение подобной трехстороннего саммита.

Источник: пресс-служба Ватикана

Фото: пресс-служба Ватикана

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