В римском Колизее построят новую сцену

Министр культуры Италии Дарио Франческини объявил о проекте строительства и установки сцены внутри римского Колизея, которая позволит посетителям осмотреть изнутри сооружение с новой точки.

По неофициальным данным, новая сцена обойдется примерно в $22 млн. По словам министра, такая сцена уже существовала до 1800-х годов, однако позже ее сняли для археологических раскопок на подземных уровнях Колизея.

Проект планируют завершить к 2023 году. Мобильная система постройки сцены даст возможность защитить от дождя подземные сооружения внизу или проветрить их.

Новая сцена также позволит посетителям рассматривать сводчатые стены Колизея так, как их видели гладиаторы в Древнем Риме. По словам министра, это также позволит проводить культурные мероприятия, посвященные Колизею как символу Италии.

Колизей вновь открылся для публики на прошлой неделе после 41-дневного закрытия из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако сейчас количество посетителей ограничено до 1 260 человек на день. До пандемии, в 2019 году в Колизее одновременно могло быть около 25 тыс. посетителей на день.

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