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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В римском Колизее построят новую сцену

В римском Колизее построят новую сцену

Министр культуры Италии Дарио Франческини объявил о проекте строительства и установки сцены внутри римского Колизея, которая позволит посетителям осмотреть изнутри сооружение с новой точки.

По неофициальным данным, новая сцена обойдется примерно в $22 млн. По словам министра, такая сцена уже существовала до 1800-х годов, однако позже ее сняли для археологических раскопок на подземных уровнях Колизея.

Проект планируют завершить к 2023 году. Мобильная система постройки сцены даст возможность защитить от дождя подземные сооружения внизу или проветрить их.

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Новая сцена также позволит посетителям рассматривать сводчатые стены Колизея так, как их видели гладиаторы в Древнем Риме. По словам министра, это также позволит проводить культурные мероприятия, посвященные Колизею как символу Италии.

Колизей вновь открылся для публики на прошлой неделе после 41-дневного закрытия из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако сейчас количество посетителей ограничено до 1 260 человек на день. До пандемии, в 2019 году в Колизее одновременно могло быть около 25 тыс. посетителей на день.

Мэр Рима перепутала театр во Франции с Колизеем

Мэр Рима Вирджиния Раджи перепутала римский Колизей с французским амфитеатром в городе Ним. Политик распространила видеоролик с анонсом соревнований по гольфу Ryder Cup с участием лучших игроков мира.

В начале видео демонстрируется древний амфитеатр французского города Ним, однако речь идет о Колизее в Риме. После такой ошибки мэр итальянской столицы получила волну критики в свой адрес.

Источник: AP

Фото: Pexels

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