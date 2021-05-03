Украинские компании подали к РФ исков на более чем $4,5 млрд — МИД

Общая сумма претензий украинских компаний, которые потеряли собственность и прибыль из-за российской агрессии и оккупации Крыма, составляет более $4,5 млрд.

Украинские компании подали иски в более чем 12 коммерческих арбитражей.

— Наши исковые претензии исчисляются в более $4,5 млрд. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли доход, чтобы обращаться в арбитражи и отсуживать у российской стороны все, что они потеряли, — рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

— Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А по трех из них, по меньшей мере, есть уже первые положительные решения. Это примерно $250 млн, — сказал он.

Енин отметил, что главные иски еще впереди, а Россия пытается обжаловать решение коммерческих арбитражей.

—Но это не останавливает решения, вступившие в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет: а куда идут наши деньги? И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление последствий, это все более и более удорожает цену, — считает замминистра.

По его словам, рано или поздно решение по этим и другими международными исками утяжелит ситуацию для РФ, которая окажется в абсолютной изоляции.

Суд арестовал 12 российских самолетов за полеты в Крым

Суд арестовал 12 самолетов российской авиакомпании, перевозивших пассажиров в пункт пропуска Симферополь-авиа, закрытого Украины, сообщила прокуратура АР Крым и Севастополя.

Главное управление СБУ Автономной Республики Крым установило, что российская авиакомпания с 2019 использовала самолеты марок Boeing и Airbu для транспортировки пассажиров через украинскую границу с нарушением законодательства.

Источник: Дом