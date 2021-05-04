5 мая 2021 года Наблюдательный совет (Oversight Board), который следит за размещением контента в социальных сетях Facebook и Instagram, утвердит решение по поводу аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в уведомлении органа в Twitter.

В среду его члены огласят решение по поводу того, можно ли будет возобновить официальные страницы экс-главы на этих онлайн-площадках.

Сейчас аккаунты Трампа в этих социальных сетях заблокированы.

Блокировка аккаунтов Трампа

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий США.

Митинги закончились насилием и смертями людей. Из-за этого его аккаунты в социальных сетях заблокировали.

Больше новостей о Дональде Трампе читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: Oversight Board