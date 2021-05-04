Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетит Украину с официальным визитом.

По информации пресс-службы Госдепа США, она прибудет вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

— Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года, — информирует пресс-служба Госдепа США.

Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.

Визит Блинкена в Украину

В конце апреля стало известно о визите главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Украину.

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Во время поездки в Киев представитель США должен встретиться с руководством страны и обсудить ряд актуальных вопросов, в частности агрессию РФ возле восточных границ Украины.

Подробнее о визите Блинкена и Нуланд в Украину читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. Departament of State