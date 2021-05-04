Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетит Украину с официальным визитом.
По информации пресс-службы Госдепа США, она прибудет вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.
— Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года, — информирует пресс-служба Госдепа США.
Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.
Визит Блинкена в Украину
В конце апреля стало известно о визите главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Украину.
Во время поездки в Киев представитель США должен встретиться с руководством страны и обсудить ряд актуальных вопросов, в частности агрессию РФ возле восточных границ Украины.
Подробнее о визите Блинкена и Нуланд в Украину читайте на Фактах ICTV.
Источник: U.S. Departament of State