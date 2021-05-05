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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Начнем немедленно: Байден назвал главное условие вакцинации подростков в США

вакцинація

Президент США Джо Байден заявил, что власти готовы немедленно начать вакцинацию детей 12-15 лет. Главным условием остается принятие медицинского регулятора FDA.

Президент отметил, что вакцинировать подростков будут работники 20 тыс. аптек по всей стране.

— Только FDA будет принимать это решение. Но я хочу сказать американским родителям, что если это решение будет принято, мы готовы действовать немедленно, — заверил Байден.

Также во время своего выступления в Белом доме Джо Байден согласился с тем, что темпы вакцинации в США замедляются.

Это связано с тем, что прививки от коронавируса получило большинство взрослого населения страны.

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В ближайшее время в США заработают новые меры по повышению доступности вакцины — в частности, ее будут отправлять в отдаленные и бедные районы, а также создавать мобильные пункты вакцинации.

Испытания вакцины AstraZeneca на детях

В начале апреля в Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca от коронавируса на детях и подростках.

Исследования начали проводить еще в феврале: за все время никаких проблем во время вакцинации детей не возникало.

Ученые Оксфордского университета заявили, что будут ждать подтверждение или опровержение того, что этот препарат провоцирует повышенное свертывание крови у пациентов.

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