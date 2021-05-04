Вашингтон стремится стабильных отношений с Москвой. Но все будет зависеть от политики Кремля и от его агрессивности.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.

В то же время он повторил предыдущие заявления и президента Штатов Джо Байдена, и администрации, что США не хотят эскалации отношений с Россией.

По словам Блинкена, президент Байден уже давно, еще со времен, когда он не был главой государства, говорит, если Россия решит действовать неразумно или агрессивно, то они ответят.

— Но мы не ищем эскалации. Мы бы хотели иметь стабильные и предсказуемые отношения. И если РФ пойдет в этом направлении, так же сделаем и мы, — добавил он.

Такие комментарии касательно России госсекретарь США Энтони Блинкен произнес в ходе дальнейшего ухудшения отношений Вашингтона с Москвой из-за ряда вопросов — от военной угрозы Украине со стороны Кремля к кибератакам РФ на компьютерные системы в Штатах и отношение в России к заключенному оппозиционному деятелю Алексею Навальному.

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Встреча Блинкена с Раабом состоялась на полях саммита глав МИД стран Группы семи, первого за два года.

Дипломаты также должны обсудить — вывод войск США из Афганистана, ядерную программу Ирана и торговые соглашения после выхода Великобритании из ЕС.

Блинкен об агрессии РФ

Ранее Блинкен предупредил Россию о последствиях агрессивных действий относительно Украины. Среди прочего, политик отметил, что серьезно обеспокоен действиями РФ.

Также Блинкен вместе с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвали Москву прекратить наращивать военную мощь возле границ Украины и на территории оккупированного Крыма.