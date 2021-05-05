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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Facebook оставил аккаунты Трампа заблокированными

Дональд Трамп

Надзорный совет Facebook оставил заблокированными аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram.

В то же время в совете отметили, что правила социальной сети не разрешают произвольно устанавливать пожизненную блокировку и рекомендовали рассмотреть этот вопрос.

— Совет настаивает на том, чтобы Facebook пересмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы, — говорится в решении.

В то же время совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года об ограниченном доступе Дональду Трампу относительно размещения контента в своих аккаунтах.

Facebook рекомендуется в шестимесячный срок снова пересмотреть дело о блокировании аккаунтов Трампа. В случае принятия решения об их восстановление, это должно быть сделано в соответствии с правилами, которые применяются к остальным пользователям.

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В самой компании отметили, что аккаунты Трампа будут оставаться заблокированными, пока в Facebook не рассмотрят решение о их дальнейшей судьбе согласно рекомендациям наблюдательного совета.

— Надзорный совет не требует немедленно восстановить аккаунты Трампа, а также не определил продолжительность штрафных мер. Вместо этого он раскритиковал процедуру блокировки, назвав ее “неопределенной и такой, что не опирается на стандарты”. Мы изучим решение совета и определим действия. Пока аккаунты Трампа останутся заблокированными, — говорится в заявлении Facebook.

Компания Facebook заблокировала аккаунты Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне 6 января. Сначала срок блокировки должен был закончиться в день полномочий Трампа 20 января, но его продлили.

Больше новостей о Дональде Трампе читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: Oversight Board

Фото: Dreamstime

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