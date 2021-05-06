Страны Большой семерки призвали Россию отвести все войска от украинской границы и принять меры для снижения напряженности.

Также главы МИД на встрече в Лондоне напомнили РФ о соблюдении требований ОБСЕ отметили, что продолжают укреплять коллективные возможности для противодействия и сдерживания ее поведения.

— Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Однако мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров для противодействия и сдерживания поведения России, которая угрожает основанном на правилах международном порядке, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации, — говорится в коммюнике по итогам встречи 5 мая.

В то же время члены G7 еще раз подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ситуация остается напряженной

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с сенатором США Робертом Портманом сказал, что на Донбассе произошли заметные положительные изменения за последние дни.

Например стало меньше снайперского огня и погибших, но достичь договоренностей с РФ о режиме полного прекращения огня так и не удалось.

Источник: G7