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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Падение моста в Мексике: в стране объявили национальный траур по погибшим

У Мехіко впав метроміст із поїздом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трехдневный траур по жертвам обвала метромоста 3 мая.

– Федеральное правительство выражает свою солидарность и глубокую боль семьям погибших и пострадавших в результате серьезной аварии на 12-й линии коллективных перевозок метро в Мехико, – говорится в указе главы страны.

В течение трех дней в Мексике будут приспущены государственные флаги.

Указ вступил в силу сразу после публикации на сайте официального вестника Федерации.

Падение моста в Мексике

3 мая около 22.30 на станции Оливос на 12-й линии метро в столице Мексики Мехико упал метромост с поездом на стоявшие под ним автомобили.

Число погибших возросло до 24. Сейчас спасатели продолжают расчищать обломки.

По данным местных СМИ, мост упал после того, как в одну из ее опор врезался автомобиль.

Метро Мехико является одним из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.

Подробнее о падении моста в Мексике читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Diario Oficial de la Federación

Фото: Feji

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