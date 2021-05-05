Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трехдневный траур по жертвам обвала метромоста 3 мая.
– Федеральное правительство выражает свою солидарность и глубокую боль семьям погибших и пострадавших в результате серьезной аварии на 12-й линии коллективных перевозок метро в Мехико, – говорится в указе главы страны.
В течение трех дней в Мексике будут приспущены государственные флаги.
Указ вступил в силу сразу после публикации на сайте официального вестника Федерации.
Падение моста в Мексике
3 мая около 22.30 на станции Оливос на 12-й линии метро в столице Мексики Мехико упал метромост с поездом на стоявшие под ним автомобили.
Число погибших возросло до 24. Сейчас спасатели продолжают расчищать обломки.
По данным местных СМИ, мост упал после того, как в одну из ее опор врезался автомобиль.
Метро Мехико является одним из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.
Подробнее о падении моста в Мексике читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Diario Oficial de la Federación
Фото: Feji