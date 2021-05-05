Дело Тихановского направили в суд

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других фигурантов.

— Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Артем Сак, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Циганович и другие граждане с июня 2019 планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году, — говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура сообщает, что для достижения своих целей фигуранты дела “использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов”.

Как отмечается в сообщении, Тихановский устраивал незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах.

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В ходе обыска в садовом домике Тихановского в Гомельском районе обнаружено и изъято более $900 тыс., пневматические пистолет и автомат.

На имущество обвиняемых (более $2 млн) наложен арест.

После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу о том, что обвинение фигурантам “предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами”. В ведомстве считают обоснованным арест обвиняемых и не видят оснований для изменения этой меры пресечения или ее отмены.

Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила обвиняемым иск о возмещении.

Дело Тихановского

Тихановского обвинили в организации массовых беспорядков еще в марте. Обвинение оппозиционеру в препятствовании работе ЦИК выдвинули из-за угроз в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной.

На формального лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая сейчас находится в Литве, также повесили уголовное дело. Жена Сергея Тихановского якобы готовила теракты. Эти же мнимые “теракты” доблестные белорусские силовики, конечно, уже разоблачили, а Лукашенко даже пообещал им за это медали. Осталось только и Тихановской за это отсидеть.

Источник: Генеральная прокуратура Беларуси