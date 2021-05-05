Никаких больше неожиданных твитов, громких скандалов и эпатажных выходок. В Штаты пришла новая эпоха. Президентство Джо Байдена — это скорее о покое и взвешенности.

В начале своего правления новоиспеченный президент был сосредоточен прежде всего на внутренней политике. За первые 100 дней Байден обещал сделать в США 100 млн прививок от коронавируса. Но этот показатель удалось превзойти вдвое.

Читайте Дудь ответил на обвинения Ивангая в цензуре и выложил вырезанную часть интервью

Также Байден представил план экономической помощи на $1,9 трлн. Благодаря чему рядовые американцы получат однократно по почти 1,5 тыс. зеленых. Еще $2,3 трлн президент планирует вложить в восстановление инфраструктуры.

Согласно соцопросам, действия Байдена за первую сотню дней правления поддерживают 54% американцев. Это больше, чем поддержка Трампа в любой период его президентства.

— Теперь, через 100 дней, я могу сообщить нации — Америка снова движется, — говорит Джо Байден.

Во внешней политике Байден восстановил связи со всеми традиционными трансатлантическими союзниками и международными организациями, которых постоянно критиковал Трамп. Отважился Байден и на действительно исторические шаги. После 20 лет войны объявил о выводе американских военных из Афганистана.

Также он официально признал геноцид армян Османской империей в начале ХХ века. В самой Армении решение Байдена привело к народным торжествам. А вот в Турции наоборот собрались протесты под американским посольством.

Председатель США особенно проявил себя при стягивании российских войск к украинским границам. Он мотивировал Россию, пойти на определенную деэскалацию через ряд прямых контактов между украинскими и американскими топ-чиновниками и своевременно применил новый пакет санкций.

Договариваясь о встрече с Путиным, параллельно Вашингтон готовит увеличение военной поддержки Украины. Ожидается, что общая сумма составит более $400 млн. Но такая помощь не является безусловной — ее объем зависит от действий украинской власти и выполнения военных реформ.

К примеру, недавно в достаточно необычный способ, Кабмин уволил с должности главы Нафтогаза Андрея Коболева. На что сразу отреагировали в Госдепе США. Там обратили внимание на непрозрачность такого решения и юридические манипуляции, к которым прибегло правительство.

По данным источников Фактів Тижня, в дипломатических кругах вопрос освобождения Коболева будет поднят во время визита в Киев госсекретаря США Блинкена на следующей неделе. Так неужели вместо согласования позиций по противодействию России нам опять придется оправдываться?

Понятно, что при Байдене Украина может рассчитывать на полную поддержку США. Но желательно, чтобы и мы играли в унисон с нашим главным стратегическим партнером. Каким же будет дальнейшее правления и дипломатия Джо Байдена, мы узнаем в скором времени.

Почему Путин отступает

Недавно Москва стянула к украинским границам наибольшее количество войск с 2014-го года. Однако Кремль ожидало давление Запада и США. Что заставило Путина отступить.